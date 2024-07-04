Aydın\'da 5 Yıldırım Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü

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Aydın'da akşam saatlerinde meydana gelen 5 yıldırım yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında, Aydın'ın Bozdoğan ilçesi civarında yağmur geçişi yaşandı. Yağmur nedeniyle yıldırım kaynaklı yangınlar yaşandı. Bölgeden 5 yıldırım kaynaklı yangın ihbarı geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunarak yangınlardan 4' ünü söndürdü. Bir yanıgını ise söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN