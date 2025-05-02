Aydın\'da 685 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 325 bini doldurulmuş, 360 bini boş olmak üzere toplamda 685 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik koordineli çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde sigara sarımı yaparak piyasaya süren A.T. isimli şüpheli şahsın işyerine baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında, 325 bin adet içi tütün doldurulmuş 360 bini adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş olmak üzere toplamda 685 bin makaron, 980 kilogram kıyılmış açık tütün, 183 adet kesilmiş bandrol, 38 bin adet boş sigara paketi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet tütün kıyma makinası ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN