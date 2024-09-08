Aydın\'da Aranan Kadın Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla icra edilen faaliyette; birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin bunların konusunu oluşturan eşyayı bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satmak, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 3 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. (55) isimli kadın şahıs Hamzallı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN