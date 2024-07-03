Aydın'da Aranan Şahıs JASAT Timleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Aranan Şahıs JASAT Timleri Tarafından Yakalandı

Aydın\'da Aranan Şahıs JASAT Timleri Tarafından Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde JASAT Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs kıskıvrak yakalandı. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, dolandırıcılık suçlarından aranan C.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.07.2024 10:31
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Aydın'ın Söke ilçesinde JASAT Timleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekiplerinin halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timince aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde;10 ilde 7 dosyadan bilişim sistemleri banka veya kredi kurumalarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında toplam 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. Sazlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Aranan Şahıs JASAT Timleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Aranan Şahıs JASAT Timleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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