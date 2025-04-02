Aydın\'da Arızalı Bariyer Tehlike Saçıyor

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy girişinde bulunan hemzemin geçitteki arızalı bariyer tehlike saçıyor. Bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şeridi sürekli kapalı duran bariyerin hem araçların karşılıklı geçişi sırasında hem de tren geçiş esnasında tehlike oluşturduğu belirtildi.

Hemzemin geçitteki bariyer arızasından önceki gece yaşanan fırtınadan sonra oluştuğunu belirten vatandaşlar, "Hemzemin geçidin Yılmazköy istikametine gidişe güzergahındaki yolu kontrollü hale getiren bariyer bir süredir sürekli kapalı. Bu nedenle yolu kullananlar hemzemin geçitte kendi şeridini kullanamadığı gibi, arıza nedeniyle tren geliş geçişleri de zamanında fark edilemiyor. Yetkililerin bir kaza yaşanmadan hemzemin geçitteki bu arızayı gidermesini bekliyoruz" diye konuştular. - AYDIN