Aydın\'da bir evin balkonundaki kombiden çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin balkonundaki kombiden çıkan yangın, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1919 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 4. katındaki balkonda bulunan kombiden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek için seferber olurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleşmesinin ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN