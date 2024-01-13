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Aydın'da bir kişi ölü olarak bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Muhammet Deveci'nin uyuduğu odadan silah sesi duyuldu. Yakınları tarafından kanlar içerisinde yerde bulunan Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Aydın\'da bir kişi ölü olarak bulundu
13.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:24
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Dalama Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Muhammet Deveci'nin (35) uyuduğu odadan silah sesi yükseldi. Silah sesini duyan Deveci'nin yakınları odaya girdiklerinde şahsı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Deveci'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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