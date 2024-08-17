Aydın'da çıkan orman yangınında evler zarar gördü - Son Dakika
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Aydın'da çıkan orman yangınında evler zarar gördü

Aydın Bozdoğan Alhisar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınında bazı evler büyük zarar gördü. Yangın sırasında mahalle sakinleri ayakkabılarını bile kurtarmaya fırsat bulamadılar.

17.08.2024 21:43
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Ayakkabılarını bile giymeye fırsat bulamadılar

AYDIN - Aydın Bozdoğan Alhisar Mahallesi yakınlarında dün saat 16.45 sıralarında başlayan orman yangını arkasında acı tablo bırakarak devam ediyor.

Gece boyunca yer ekiplerinin müdahale ettiği orman yangını Aydın Hışımlar Mahallesinden Muğla Yatağan Çayboyu Mahallesine sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleye rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle ilerlemesini sürdüren orman yangını bazı yerleşim birimlerinde büyük zarara neden oldu.

Yangında alevlerin tehdit ettiği Bozdoğan'ın kırsal Hışımlar Mahallesinde 5 hane zarar gördü. Mahalle sakinleri alevlerden canları ve mallarını zor kurtarırken, ayakkabılarını kurtarmaya zamanları yetmedi. Mahalle sakinleri yangın sonrası geldikleri evlerinde gözyaşlarına hakim olamadılar.

Hışımlar Mahallesinde en büyük hasarı Nuri Aslan isimli vatandaşın evi gördü. Kullanılmaz hale gelen evin önünde aile fertleri ve mahalle sakinleri gözyaşlarına hakim olamadılar. Büyük hasarın yaşandığı evin anne ve kızı birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Ev sahibi kadın, "Yapacak bir şeyim yoktu. Yapamadım. Suyu aldım aldım kendim söndürdüm. Arazöz gelemedi. Gelseydi bizim ev yanmayacaktı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da çıkan orman yangınında evler zarar gördü - Son Dakika

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