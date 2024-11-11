Aydın'da demiryolunda bomba alarmı - Son Dakika
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Aydın'da demiryolunda bomba alarmı

Aydın\'da demiryolunda bomba alarmı

Aydın Efeler'de tren raylarına bırakılan şüpheli çanta nedeniyle bomba alarmı verildi.

11.11.2024 18:44
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tren raylarına bırakılan şüpheli çanta ve peluş oyuncak ekipleri bomba alarmına geçirdi. Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, yayaların kullandığı alt geçidin olduğu bölgedeki tren rayları üzerinde peluş bir oyuncak ve sırt çantası olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GEÇİŞE İZİN VERİLMEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturup yaya ve araç trafiği ile tren seferlerini durdurarak bomba imha uzmanlarına bilgi verdi. Bu sırada Aydın- Denizli seferini yapan trenin de güvenlik sebebiyle bölgeden geçişine izin verilmedi.

Aydın'da demiryolunda bomba alarmı

İÇERİSİNDEN ÇÖP ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri fünye yardımıyla şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Çantanın içerisinden çöp çıkarken, mahalle sakinleri ve tren yolcuları rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Efeler, Aydın, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da demiryolunda bomba alarmı - Son Dakika

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