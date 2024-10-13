Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Huzur ve Güven Uygulaması: 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma, 4 bin 158 şahsı sorguladı; 10 şüpheli yakalandı, trafik kontrolleri yapıldı.

13.10.2024 10:55
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Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan Huzur ve Güven uygulamasında 10 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Huzur ve Hızır timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 1774 Sayılı Kanun ve umuma açık yerlerin kontrolü kapsamında KBS ve KABS Kontrolü 40 unsur ve 133 personelin katılımıyla yapıldı. Uygulama sonucunda 4 bin 158 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs da yakalandı. Trafik kontrollerinde ise bin 130 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 3) araca idari işlem yapıldı, 3 araç da trafikten men edildi. Ayrıca 185 umuma açık yer, 1 alışveriş merkezi, 38 metruk yapı, 53 okul çevresi, 53 park, bahçe ve 69 işletme kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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