Aydın'da İçki Kaçakçılığına Yönelik Operasyon - Son Dakika
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Aydın'da İçki Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

Aydın\'da İçki Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından izin belgesi olmadan açık alanda içki sattığı ve servis ettiği tespit edilen bir işletme sahibine 16 bin 554 TL idari para cezası uygulandı.

02.09.2024 10:54
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından izin belgesi olmadan açık alanda içki sattığı ve servis ettiği tespit edilen bir işletme sahibine 16 bin 554 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri içki kaçakçılığı ve sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Dağyeni Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin yapılan kontrolünde TAPDK belgesi olmaksızın açık alanda alkollü içki sattığı ve servis ettiğini tespit etti. İşletme içerisinde satışa ve sunuma hazır halde bulunan; 96 adet 50 cl farklı marka içki, 52 adet 20, 35, 50 cl farklı markalarda içki, 4 adet 35, 50, 70 cl içki ve 1 adet 50 cl içki olmak üzere toplam 153 adet içki ele geçirildi. Mülkiyeti Kamuya geçirilmek üzere söz konusu alkollere el konulurken, şahsa 16 bin 554 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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