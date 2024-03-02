Aydın\'da iki tır çarpıştı, şoför yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aracının içerisinde sıkışan tır şoförü yaralandı.
Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine seyir halinde olan 15 LF 484 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen 07 ABP 566 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 15 LF 484 plakalı tır sürücüsü K.Ü. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
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