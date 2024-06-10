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Aydın'da jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında 9 bin 809 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik şok faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette, 246'sı yabancı 9 bin 809 şahıs sorgusu yapıldı. Karacasu, Köşk, Kuşadası ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakaladı. - AYDIN