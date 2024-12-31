Aydın\'da Jandarma Operasyonu: 242 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Aydın'ın Çine, Koçarlı ve Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 242 bin 260 tütün dolu makaron ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca; Çine, Koçarlı ve Yenipazar ilçelerinde kaçak ve sahte sigara üretimi ve ticaretini yapan şahıslara yönelik 29-30 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 şüphelinin araçlarında, işyerlerinde ve ikametlerinde aramalar yapıldı. Aralamalarda; 242 bin 260 adet tütün dolu makaron, 94 kilogram tütün, 13 kilogram nargile tütünü, 17 bin 500 paket yaprak sigara kağıdı ele geçildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN