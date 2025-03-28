Aydın\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Zafer Mahalllesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Düzenelenen operasyonda evde yapılan aramalarda; 400 paket gümrük kaçağı sigara, 20 adet vozol elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.Y. isimli şahıs hakkında Şube Müdürlüğümü tarafından 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN