Aydın'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

Aydın\'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

KOM ekipleri, Aydın'da 1040 paket kaçak sigara ve 14 litre içki ele geçirildi, üç kişi yakalandı.

13.02.2025 19:17
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Aydın'ın Efeler ilçesinde KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Zafer, Cumhuriyet ve Mimar Sinan Mahalelerinde bulunan işyeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramada farklı markalarda, 1040 paket gümrük kaçağı sigara, 10 adet elektronik sigara, 70 adet gümrük kaçağı puro, 14 litre alkollü içki ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda M.A., Ö.A. ve B.D. isimli şahıslar yakalanarak haklarında kaçakçılık suçlarından yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu - Son Dakika

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