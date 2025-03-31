Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu

Aydın\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Efeler'de yapılan operasyonda 11,5 bin boş makaron ve 155 kg tütün ele geçirildi.

31.03.2025 13:13
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sigara imalathanesinde yapılan aramada çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik koordineli faaliyet gerçekleştirildi. Efeler ilçesinde sigara sarımı yapan şüphelinin sigara imalathanesinde yapılan aramada 11 bin 500 adet boş makaron, 19 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 155 Kg Açık Tütün, 1 adet sigara sarma makinası, 1 adet tütün kıyma makinası ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Makaron, 3-sayfa, Ekonomi, Efeler, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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