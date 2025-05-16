Aydın\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, 130 bin adet doldurulmuş, 20 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışmalara hız verildi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde takip edilerek durdurulan araçta yapılan aramada, 130 bin adet tütün doldurulmuş, 20 bin adet boş makaron ele geçirildi. H.K. ile S.K hakkında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN