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Aydın'da kaybolan kadın sağ olarak bulundu

Aydın\'da kaybolan kadın sağ olarak bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2 gün önce kaybolan Zeynep Çelikoğlu, ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Çelikoğlu'nun ailesi ve yakınları büyük sevinç yaşarken, sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılması için teslim alındı.

21.02.2024 13:10  Güncelleme: 13:13
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2 gün önce kaybolan kadın ekipler tarafından bulundu.

Olay, kırsal Tütüncüler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 1 çocuk annesi Zeynep Çelikoğlu (54) 19 Şubat Pazartesi günü ayrıldığı evine uzun süre geri dönmedi. Kendi çabaları ile Çelikoğlu'nu arayan ve sonuç alamayan ailesi ve yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, jandarma komando ekibi ve çeşitli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Çelikoğlu'ndan iz bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. 2 gündür aranan kadın, Güvenir Mahallesi sınırında Sarıyer mevkiindeki ormanlık alanda ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Kadının bulunması ile yakınları da büyük sevinç yaşarken, Zeynep Çelikoğlu gerekli kontrollerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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