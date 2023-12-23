Aydın\'da kulübe hırsızı yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir şahsın ikametinde bunan kulübeyi çalan ve bahçedeki malzemelere zarar veren şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İkizdere Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın bağ evinin bahçesinde bulunan bulunan kulübenin çalınması ve bahçesinde bulunan ağaç ve malzemelere kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca zarar verilmesi olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık ve mala zarar verme olayının G.D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN