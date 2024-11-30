Aydın\'da Kumarhane Operasyonu

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kumarhaneye çevrilen iki eve düzenlenen operasyonda 24 şahsa idari işlem yapılırken, 2 şahıs hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nde iki ikametin kumarhaneye çevrildiği istihbaratını alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ruhsatsız olarak işletilen kumarhanelerde toplam 763 oyun pulu, 38 iskambil destesi ve 10 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan 24 şahsa 154 bin 200 TL para cezası kesilirken, kumarhaneleri işleten Y.Ç. ve P.Ç. isimli şahıslar hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN