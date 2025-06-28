Aydın\'da Makilik Alanda Yangın

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkent Mahallesi'nde makilik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede havadan söndürme çalışmalarının başladığı öğrenildi. - AYDIN