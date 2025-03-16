Aydın\'da Orman Yangını

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Sırca mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için müdahaleye başladı. - AYDIN