Aydın\'da Orman Yangını

Aydın'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Nazilli ilçesi Yazırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle mahallenin üst bölümünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, vatandaşlar da traktörlerin arkasına bağladıkları tankerler ile ekiplere su desteği sağlıyor. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, ilk belirlemelere göre 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede çalışmalar sürüyor. - AYDIN