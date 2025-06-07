Aydın\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ve köylülerin desteği ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Nazilli ilçesi Yazırlı Mahallesi Yazırlı Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, 6 arazöz ve 3 su tankeri ile yangına müdahale etti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerlerinin yanı sıra köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerler ile ekiplere su desteği sağladı. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edilirken, ekiplere destek veren mahalle sakinleri yol kenarındaki otları kendi imkanlarıyla temizleyerek alevlerin yerleşim yerlerine geçmesini engelledi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönüm alanın zarar gördüğü belirlenirken, kesin çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN