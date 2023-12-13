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Aydın'da otobüste uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da otobüste uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında bir otobüste seyahat eden bir kişinin çantasında uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen uyuşturucu madde (Tütünle karıştırılmış kubar esrar) ele geçirildi.

Aydın\'da otobüste uyuşturucu ele geçirildi
13.12.2023 - 10:08,
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Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrol faaliyeti sırasında otobüste seyahat eden bir şahsın çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Söke'de icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği (Veston) ile yapılan aramalarda;

Y.K. isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen bir miktar uyuşturucu madde (Tütünle karıştırılmış kubar esrar) ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın, Güvenlik, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da otobüste uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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