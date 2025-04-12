Aydın\'da Otopark Çıkışında Kaza

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkından bulvara çıkmak isteyen otomobilin iddiaya göre kontrolsüz çıkması sonucu meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir alışveriş merkezinin otoparkından bulvara çıkmak isteyen 48 AT 672 plakalı araç sürücüsü, önce bulvar üzerinde seyreden 09 AGA 047 plakalı otomobile çarptı. Kontrolsüz çıktığı iddia edilen araç sürücüsü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 66 HR 004 plakalı otomobile çarptı. 09 AGA 047 plakalı otomobil ise çarpışmanın etkisiyle ortaya savrularak refüje çıktı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, başka bir kazanın meydana gelmemesi için bölgede güvenlik önlemi alırken, araçlar çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN