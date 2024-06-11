Aydın'da park halindeki tır alev aldı - Son Dakika
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Aydın'da park halindeki tır alev aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halinde bulunan bir tır, bilinmeyen bir nedenle alev alarak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

11.06.2024 18:10
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Aydın'ın Efeler ilçesinde park halinde bulunan tır alev alarak yanarken, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ata Mahallesi ASTİS Sanayi Sitesi 771 sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.K.'nin kullandığı park halindeki tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırdan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, kupa kısmı tamamen yanan tır kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Tır sürücüsü C.K. olay anında tırın dışında olduğunu ifade ederek, "Ben tırın dışındayım. Bir anda altından alevler çıkmaya başladı. Kendi imkanlarımızla söndüremeyince itfaiyeyi aradık ekipler gelip söndürdü" dedi.

Görgü tanığı çevre esnaf ise, "Tır buraya park ettikten yaklaşık 1 saat sonra yangın başladı. Motor içerisinden kıvılcım çıktı. 5 dakika içerisinde de bu hale geldi" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da park halindeki tır alev aldı - Son Dakika

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