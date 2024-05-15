Aydın'da Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalarda 14 Bin 957 Şahıs Sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalarda 14 Bin 957 Şahıs Sorgulandı

Aydın\'da Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalarda 14 Bin 957 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da 6-12 Mayıs tarihleri arasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 14 bin 957 şahıs sorgulandı. Yapılan uygulamalarda aranan şahıslar ve hacizli araçlar yakalanırken, çeşitli suçlara karışan kişiler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

15.05.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 6-12 Mayıs tarihleri arasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 14 bin 957 şahıs sorgulandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri Aydın il sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadele etmeyi sürdürüyor. Drone destekli çalışmalar gerçekleştiren ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu; tren garı, otogar, AVM'ler, alış-veriş alanları, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde; 14 bin 957 şahıs, 2 bin 661 araç sorgulandı. 42 şahıs aranan şahıs ile 6 hacizli araç yakalandı. Ekiplerce 503 olaya müdahale edilirken yapılan uygulamalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 50 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 10 adet fişek, 1 şahıstan 1 gram uyuşturucu madde, 2 şahıstan 136 adet uyarıcı madde ele geçirildi. Öte yandan Mobil PTS Sistemiyle 11 bin 135 aracın da sorgulaması yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalarda 14 Bin 957 Şahıs Sorgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
11:57 Bomba iddia Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:14:27. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalarda 14 Bin 957 Şahıs Sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement