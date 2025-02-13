Aydın\'da Sahte Alkol Uygulaması

3.Sayfa

Aydın genelinde jandarma ekiplerince yapılan sahte ve kaçak alkol uygulamasında 3 bin 482 şahsın sorgusu yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Türkiye Kaçak/Sahte Alkollü İçki Uygulaması" 17 ilçede 60 ekip ve 200 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında 9 nargile kafe, 126 içkili yer, 149 büfe, 217 bakkal, 27 diğer mekanlar kontrol edildi. Ayrıca uygulamalar kapsamında 3 bin 482 şahsın sorgusu yapılırken, 4 şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan 3'ü işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN