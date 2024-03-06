Aydın'da şehiriçi yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı

Esenyurt'ta bir lise çıkışında öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir lise çıkışında çıkan bıçaklı kavgada, yabancı uyruklu öğrenciler arasında çıkan tartışma sonucunda bir öğrenci iki yerinden bıçaklandı ve yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.