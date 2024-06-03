Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs silahla vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Mehmet Özpınar'dan uzun süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Özpınar'ı silahla vurulmuş halde yatağında buldu. İlk incelemelerde, Özpınar'ın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.06.2024 21:55
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı şahıs, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında yalnız yaşayan Mehmet Özpınar'dan (35) yakınları uzun süre haber alamadı. Özpınar'ın sağlık durumundan endişe eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir marifetiyle eve girdi. Özpınar yatağında silahla vurulmuş halde bulundu.

Yapılan ilk incelemelere göre Özpınar'ın silahla kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından Özpınar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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