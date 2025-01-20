Aydın\'da Silahlı Saldırı: Saldırgan Teslim Oldu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesinden dolayı olduğu iddiasıyla bir kişi silahla vuruldu, saldırgan şahıs ise olayın ardından karakola giderek teslim oldu.

Olay, Efeler ilçesinde Alaçam Caddesi üzerindeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. ve Ö.L.A. isimli iki kişinin arasında alacak verecek meselesi iddiasıyla tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda Ö.Ç. yanındaki silahla Ö.L.A.'yı bacağından vurdu. Ö.L.A. kanlar içinde yere yığılırken, kahvedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı şahıs bölgede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ö.L.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, saldırgan şahıs olayın ardından karakola giderek teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN