Aydın'da Tır Refüje Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Tır Refüje Çıktı

Aydın\'da Tır Refüje Çıktı

İncirliova'da tır, önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yapınca refüje çıktı. Kaza sonrası trafik aksadı.

29.03.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iddiaya göre önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için fren yapan çimento yüklü tır refüje çıktı.

Kaza, Aydın-İncirliova karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. idaresindeki 06 EV 4765 plakalı çimento yüklü tır iddiaya gör seyir halindeyken aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yaptı. Yağış nedeniyle ıslanan yolda kayan tırın kupası refüje çıktı. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Trafik, kaza yapan tırın çekici marifeti ile bölgeden kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, İncirliova, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Tır Refüje Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
16:56 Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
16:38 E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
16:31 Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
16:17 Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
16:09 Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
16:02 Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 13:09:26. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Tır Refüje Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement