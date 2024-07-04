Aydın'da Trafik Kazalarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Kazalarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Trafik Kazalarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Haziran ayında trafik kurallarına uymayan 28 bin 631 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması için yapılan denetimlerde toplam 148 bin 755 araç kontrol edildiği ve 28 bin 631 araca işlem yapıldığı belirtildi. Haziran ayında meydana gelen 911 trafik kazasında ise 5 kişi hayatını kaybettiği ifade edildi. Valilik, trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması için alınan tedbirlerin artırılacağını ve sürücülerin daha duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

04.07.2024 15:22
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Aydın'da Haziran ayında trafik kurallarına uymayan 28 bin 631 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2024 yılı Haziran ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 148 bin 755 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 28 bin 631 araca işlem yapıldı. Haziran ayında meydana gelen 911 trafik kazasında ise 5 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 148 bin 755 araç kontrol edilmiş, 28 bin 631 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 Haziran ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 351 maddi hasarlı, 557 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 911 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 781 vatandaşımız yaralanmış, 3 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Trafik Kazalarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Trafik Kazalarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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