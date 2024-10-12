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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Denizli-Aydın Karayolu Savcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.Ö. idaresindeki 20 NN 459 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen B.Ç. yönetimindeki 35 BDM 878 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör yoldan çıkarken, römork devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste yolcu konumunda bulunan Ulviye Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü D.A.Ö ile birlikte traktör sürücüsü B.Ç ve yolcu konumundaki K.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Ulviye Öztürk'ün cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.