Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Geniş Video İzle

Aydın'ın Buharkent ilçesinde minibüsün traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.

12.10.2024 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Denizli-Aydın Karayolu Savcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.Ö. idaresindeki 20 NN 459 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen B.Ç. yönetimindeki 35 BDM 878 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör yoldan çıkarken, römork devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste yolcu konumunda bulunan Ulviye Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü D.A.Ö ile birlikte traktör sürücüsü B.Ç ve yolcu konumundaki K.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Ulviye Öztürk'ün cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Buharkent, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:12 ’3. madde değiştirilsin’ dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız
20:41 Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi
20:36 Havada Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor Havada Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor
19:29 İsrail’den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı
19:11 Baro Genel Kurulu’nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
09:14 IMF’den Türkiye için müjde gibi tahmin IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin
08:55 Gözlerden uzak bir şekilde evlenen İrem Helvacıoğlu’nun düğün tarihi de yakın Gözlerden uzak bir şekilde evlenen İrem Helvacıoğlu'nun düğün tarihi de yakın!
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
08:35 Sihirli Annem’in ’Toprak’ı Jennifer Boyner’den ’Defne Joy Foster’ itirafı Sihirli Annem'in 'Toprak'ı Jennifer Boyner'den 'Defne Joy Foster' itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 22:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.