Aydın\'da Traktör Sürücülerine Güvenlik Eğitimi

Aydın'da jandarma ekiplerince traktör sürücülerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde, ROPS sistemi başta olmak üzere güvenlik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Germencik ilçesi Dampınar, Efeler ilçesi Kozalaklı, Kuyucular, Mesutlu, Yılmazköy, Karpuzlu ilçesi Gölcük mahallelerinde bulunan kahvehanelerde son bir haftada vatandaşları bilgilendirdi. Trafik jandarması tarafından vatandaşlara, traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması konularında ve motosiklet kullanımı ve kask kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - AYDIN