Aydın\'da Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde ocağın üzerinde unutulan yemek dolayısıyla çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Zafer Mahallesi 109 sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. isimli kadın yemeği ocağın üzerinde unutup evden dışarı çıktı. Bir süre sonra evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin mutfak kısmında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN