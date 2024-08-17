Aydın'da Uyuşturucu Kullanan Şahıslara İdari İşlem

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan şahıslara idari işlem yapıldı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette, (C.B), (G.D), (A.D), (İ.Y), (H.Ç), (A.S) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerle ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN