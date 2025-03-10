Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Başaran Mahallesi'nde ikamet eden F.K. isimli şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan aramada toplam 55 gram olan 11 adet satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde (Kubar esrar) ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN