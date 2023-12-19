 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 25 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek ele geçirildi.

Aydın\'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
19.12.2023 - 10:13,  Güncelleme: 10:17
Abone Ol

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışmada İğdecik Mahallesi'nde Ç.T. ve M.Ö. isimli şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 25 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek ele geçirildi. Ç.T. ve M.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Kuyucak, Aydın, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25
Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17
Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13
Kim Jong-un, ABD'ye karşı daha saldırgan eylemler tehdit etti Kim Jong-un, ABD'ye karşı daha saldırgan eylemler tehdit etti
09:59
Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:39
Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı
09:35
Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir

Son Dakika
10:49 Kanarya'ya müjde! Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye gelmemesi neredeyse imkansız
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Kim Jong-un, ABD'ye karşı daha saldırgan eylemler tehdit etti
09:59 Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:39 Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı
09:35 Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35 "Krizi fırsata çevirin" diyen uzmanlardan vatandaşlara uyarı: Ev almanın tam zamanı
09:31 Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 10:58:17. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement