Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kişi Yakalandı

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kişi Yakalandı

Jandarma ekipleri, Aydın'da uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonda 20 kişi yakaladı.

12.03.2025 11:15
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 20 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Çalışmalarda; muhtelif miktarda kubar esrar ve sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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