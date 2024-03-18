Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Aydın\'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Aydın'da jandarma ekipleri üç ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu kullanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. İncirliova ve Söke ilçelerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

18.03.2024 13:00  Güncelleme: 13:01
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Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında üç ilçede yaptıkları çalışmada uyuşturucu kullanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova, Köşk, Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Söke ve İncirliova ilçelerinde şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (kubar esrar) ele geçirildi. S.Ç, N.B, Y.A, E.O, M.Ç, C.K isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

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