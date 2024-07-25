Aydın\'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 33 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanlara yönelik jandarma ekiplerince bir günde 33 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda bir gün içerisinde 33 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise muhtelif miktarlarda kubar esrar, metamfetamin, kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN