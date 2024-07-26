Aydın'da yapılan baskında binlerce doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da yapılan baskında binlerce doldurulmuş makaron ele geçirildi

Aydın\'da yapılan baskında binlerce doldurulmuş makaron ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda bir işyerinde 5 bin 670 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Ayrıca, operasyonda 32 bin 600 adet boş makaron, 27 kilogram kıyılmış tütün ve bir sigara alışverişine ait veresiye defteri bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

26.07.2024 11:22
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Aydın'da jandarma ekiplerince bir işyerine yapılan baskında 5 bin 670 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde Y.A. isimli şüphelinin bandrolsüz sigara sattığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri işyerinde ve eklentilerinde yaptığı aramalarda 5 bin 670 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 32 bin 600 adet boş makaron, 27 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet sigara alışverişine ait veresiye defteri ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yapılan baskında binlerce doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da yapılan baskında binlerce doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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