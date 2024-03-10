Aydın\'da Yoğun Gaz Kokusu Paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman sakinleri evinden yoğun gaz kokusu gelen şahsa ulaşamayınca polis alarma geçti. Bir süre sonra telefonunu açan ev sahibinin şehir dışında olduğu ortaya çıktı.
Olay, Orta Mahalle 209. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında A.T.'ye ait daireden yoğun gaz kokusu geldiğini fark eden apartman sakinleri ev sahibine ulaşamadı. Şahsın hayatından endişe duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler inceleme yaptığı sırada A.T.'ye telefonla ulaşan vatandaşlar, ev sahibinin şehir dışında olduğunu ve evin boş olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. İlgili ekipler de gerekli çalışmaları yaparak normale döndü. - AYDIN
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Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen genel trafik uygulamasında, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 299 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 275 bin 960 TL para cezası kesildi. Uygulamada ayrıca 4 araç trafikten men edilirken, 2 araç da yakalandı.
İstanbul'da eşi ve oğlunu silahla öldürüp cesetlerini Kırklareli'nde bir tarlaya gömdüğü belirlenen emekli polis memuru ile ona yardım ettiği öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakalanmasının ardından cesetler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs tutuklandı. Zanlı, jandarmaya teslim olmaya giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. İlçenin Mustecep Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada Ekrem S., akrabası Bahri Sezgin'i silahla vurdu. Sezgin, ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Ekrem S., İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan, Ekrem S.'nin jandarmaya teslim olmaya giderken o anları sosyal medyada canlı yayında paylaşması dikkat çekti. - SAMSUN
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 40 düzensiz göçmen ile onları yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na götürmeye çalıştıkları belirlenen 6 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.
Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi ve oğlunu silahla öldüren emekli polis memuru, cesetleri çuvala koyarak memleketi Kırklareli'ne götürüp gömmüştü. Zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Boşanma aşamasında olduğu eşi ve oğlunu İstanbul'da öldüren emekli polis Cengiz Bedir, cesetleri Kırklareli'nde tarlaya gömdü. Bedir, cesetleri taşımasına yardım eden yabancı uyruklu kişilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Olayı itiraf eden Bedir, tartışma sırasında eşi ve oğlunun kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyledi.
Samsun Terme ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, M.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada 237 gram bonzai, 3 gram kubar esrar, 22 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'da polis ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette gerçekleştirdikleri operasyonda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Karabük'ün Yenice ilçesinde 13 yıl önce ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla aydınlatıldı. Cinayetin ardında kocasından şiddet gören Sema K.'nın sevgilisine kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil su kanalına uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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