Aydın'daki yangın yerleşim yerlerine sıçradı - Son Dakika
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Aydın'daki yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Aydın\'daki yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Aydın'ın Germencik ilçesi ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları arasında çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

07.08.2024 18:22  Güncelleme: 18:26
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Aydın'daki yangın yerleşim yerlerine sıçradı

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesi ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları arasında zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ederken, alevler bazı yerleşim yerlerine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Gümüşköy mevkii ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları içerisindeki ziraat ve makilik alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte ormanlık alana geçti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, 7 helikopter ve 8 uçak ile alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi. Yerleşim yerleri bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesinin de sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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