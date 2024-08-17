Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

Yangın, 16 Ağustos Cuma günü saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal alanda başlayan yangın ormana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da ekiplere sortileri ile havadan destek verdi. Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkması, söndürme çalışmalarını oldukça zorlaştırdı. Alevlerin tehdit ettiği Örmepınar Mahallesi'nde de 45 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Havanın kararması ile birlikte gece görüş kabiliyetine sahip yangın söndürme helikopteri devreye girerek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Ekipler karadan yaptıkları çalışmalarla gece boyunca alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yangının sebep olduğu hasarın boyutu ise söndürme çalışmalarının ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanacak. - AYDIN