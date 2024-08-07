Aydın\'ın Germencik ilçesinde çıkan yangın ormana sıçradı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşköy Mahallesi yakınlarında ziraat ve makilik alanda başlayan yangın rüzgarla birlikte ormana geçti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. - AYDIN