Aydın\'da Kamyonet Devrildi, Bir Kişi Yaralandı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Orta Mahalle Durmuş Terzioğlu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen 09 VD 443 plakalı kamyonet sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine alt yola devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN